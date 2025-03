Israel realiza "extensos bombardeios" em Gaza, causando centenas de mortos, segundo a Defesa Civil

Três casas foram atingidas em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, relataram testemunhas e médicos. Um edifício também foi bombardeado na Cidade de Gaza, capital do território, enquanto bombardeios ocorreram em alvos situados em Khan Yunis e Rafah, no sul do enclave palestino. A aviação israelense é que está atacando, mas fontes militares indicam que a operação pode se expandir rapidamente. Nos últimos dias, Israel afirmava que o Hamas estava aproveitando a trégua para reconstituir suas forças no enclave palestino.

"Não vamos parar de lutar até que todos os reféns voltem para casa e todos os objetivos da guerra sejam alcançados", declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em um comunicado. Entre esses objetivos está, além do retorno de todos os reféns (vivos ou mortos), a destruição do Hamas como força militar ou política na Faixa de Gaza.

Crise política em Israel

Em poucos meses, Benjamin Netanyahu destituiu o ministro da Defesa, substituiu o chefe do Estado-Maior do exército e agora ataca o chefe dos serviços de inteligência internos, o Shin Bet. "No papel, isso não é ilegal", observa Claude Klein. Mas para o professor de direito da Universidade Hebraica de Jerusalém, resta saber as verdadeiras motivações do primeiro-ministro. "O que importa para Netanyahu é permanecer no poder", afirma. "A questão é saber se não há um conflito de interesse, que poderia causar uma verdadeira crise constitucional."

Benjamin Netanyahu afastou Ronen Bar, o chefe dos serviços de inteligência internos, após um relatório publicado pelo Shin Bet sobre as falhas de segurança de 7 de outubro. Esse relatório aponta claramente a responsabilidade de Netanyahu. Foi ele quem quis e facilitou o financiamento do Hamas pelo Catar, desde 2018. E o relatório vai mais longe: alguns dos colaboradores próximos do primeiro-ministro são acusados de terem recebido dinheiro do Catar para promover a monarquia do Golfo.

"Os conselheiros mais próximos do primeiro-ministro estão envolvidos. E o que todos dizem aqui é que não é possível que o primeiro-ministro não soubesse. Então, é aí que está o cerne da questão", aponta o professor. Em Israel, Benyamin Netanyahu está sendo processado por corrupção, fraude e abuso de confiança. O primeiro-ministro israelense é procurado pela Justiça Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.