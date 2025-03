Maduro apela à ONU e pede proteção de venezuelanos enviados pelos EUA à prisão em El Salvador

Um juiz havia ordenado a suspensão de todas as deportações, mas o governo Trump argumentou que os aviões já haviam decolado quando a decisão foi proferida.

Repatriação

Nicolás Maduro anunciou na segunda-feira (18) que tentaria a repatriação de todos os venezuelanos enviados a El Salvador.

"Esses migrantes venezuelanos, que foram sequestrados, sem direito a defesa, que foram descritos como assassinos, terroristas, manchando sua honra (...), que foram colocados em um campo de concentração em El Salvador, têm direito a uma defesa e eu não descansarei até que tenhamos obtido seu resgate e retorno seguro", disse o presidente.

No mesmo dia, o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, que também é o principal negociador de Caracas com Washington, descreveu a transferência para a prisão em El Salvador como um "crime contra a humanidade".

O governo Trump não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de julho de 2024, que a oposição alega ter vencido, acusando o governo de fraude.