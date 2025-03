Operação violenta marca retirada de migrantes que ocupavam centro cultural parisiense há três meses

A polícia francesa desalojou na manhã desta terça-feira (18) centenas de jovens migrantes clandestinos que invadiram o centro cultural parisiense Gaîté Lyrique há cerca de três meses. O local, que teve que interromper suas atividades desde então, se tornou um acampamento ilegal no coração de Paris.

Gás lacrimogêneo, golpes de cassetetes e gritos de protesto: a intervenção policial para expulsar os jovens migrantes, muitos deles menores de idade, foi marcada pela violência. Por volta das 6h da manhã pelo horário de Paris (2h da madrugada em Brasília), membros das forças de ordem romperam os cordões formados em frente do prédio por várias dezenas de ativistas que apoiavam a ocupação. Depois de retirar os militantes do caminho, a polícia então entrou no prédio e, pouco antes das 9h, usou gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas que continuavam no local.

"Eles começaram a bater e empurrar as pessoas e a jogar gás, mesmo sabendo que alguns de nós estávamos doentes", relatou Cissé, adolescente de 16 anos que vivia no local. "Fomos tratados com violência. Estamos aqui sem nenhuma consideração, apesar de sermos menores sozinhos. Temos o direito de ir à escola, o direito de irmos ao médico. Lutaremos por nossos direitos até vencermos!", declarou à RFI.