Alemanha considera prisão de prefeito de Istambul um "golpe contra a democracia" na Turquia

A prisão do prefeito de Istambul, principal opositor político do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, é um "sério golpe para a democracia" no país, disse o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha na quarta-feira (19). Ekrem Imamoglu foi preso nesta manhã, junto com mais cem membros de seu partido.

A prisão "faz parte de uma série de crescentes pressões legais contra o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu", disse um porta-voz do ministério, acrescentando que, para a Alemanha, "o respeito pelos princípios democráticos e pelo Estado de direito é uma condição fundamental para uma democracia viável".

Popular e carismático, o prefeito, que enfrenta uma série de processos judiciais, é acusado desta vez de "corrupção" e, segundo a agência oficial Anadolu, de "terrorismo".