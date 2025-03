Caçador é julgado na França por matar ursa acompanhada de filhotes em reserva natural

O julgamento de André Rives, de 81 anos, começou na terça-feira (18) no Tribunal Penal de Foix, 766 km ao sul de Paris. O caçador é processado por "destruição de uma espécie protegida".

Durante uma caçada de javali, Rives atirou na ursa conhecida como Caramelles, alegando que o animal o atacou e que agiu em legítima defesa. Mas o incidente aconteceu em uma área onde a caça é proibida, a Reserva Estadual de Mont-Valier, de acordo com a promotoria.

Cerca de vinte associações, incluindo Pays de l'ours (País do Urso), Ferus e France Nature Environnement, juntaram-se ao caso como partes civis. O objetivo das ONGs é garantir que a proteção dos ursos seja respeitada nos Pireneus, cadeia montanhosa do sul da França onde a espécie desapareceu no início dos anos 1990 e foi reintroduzida a partir de 1996, em um projeto em parceria com a Espanha.

Para Alain Reynes, da associação Pays de l'ours, este julgamento é essencial para evitar que uma tragédia como esta volte a acontecer. "Precisamos entender o que aconteceu naquele dia e estabelecer a cadeia de responsabilidade", explica. O ambientalista ressalta que as interações entre caçadores e ursos são raras, mas possíveis, e que a coabitação deve ser melhor regulamentada.

Conflitos

O caso acontece em um momento particularmente tenso em Ariège, onde a presença de ursos alimenta conflitos. O departamento abriga a maioria dos 86 animais registrados no maciço dos Pireneus, situação que agrava as tensões com os criadores de ovelhas, vítimas de predação de seus rebanhos nas pastagens durante o verão.