Em meio a tensões com a Rússia, França prepara manual de sobrevivência em caso de crise

Em 5 de março, Emmanuel Macron fez um apelo à "pátria" para que se "comprometa" diante da "ameaça russa" durante um discurso transmitido pela televisão. Desde então, o governo insiste na necessidade de rearmar a França, assim como vários outros países europeus, como a Alemanha, que votou na terça-feira, um gigantesco plano de investimentos.

Kit de sobrevivência

O guia de vinte páginas, que será finalizado nos próximos meses, será composto de três partes. A primeira, com o título "Protegendo-se", permite "conscientizar a população francesa sobre a noção de solidariedade", diz uma fonte próxima ao projeto. Trata-se de "proteger a si mesmo, mas também proteger as pessoas ao seu redor: família, vizinhos, etc."

O manual também sugere aos leitores que façam um "kit de sobrevivência" para ter em casa em caso de uma crise grave. De acordo com o texto, é recomendável ter pelo menos seis litros de água engarrafada, cerca de dez latas de comida, pilhas e uma lanterna caso falte energia elétrica. O manual também recomenda ao leitor que tenha a mão um pequeno estoque de remédios para dor, compressas e soro fisiológico.

A segunda parte, intitulada "O que fazer em caso de alerta?" diz respeito à conduta a ser adotada em caso de ameaça iminente. São lembrados os números de emergência (bombeiros, polícia, serviços médicos de emergência, etc.) e o procedimento a seguir dependendo do tipo de crise a ser enfrentada. Por exemplo, é recomendável manter as portas de casa fechadas no caso de um acidente nuclear.

A última parte pretende mobilizar os franceses. Com o título "Envolva-se", ela explica como se alistar como reservista.