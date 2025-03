Equador suspende exportações de petróleo após vazamento de 200 mil barris que contaminaram 5 rios

A petroleira estatal Petroecuador declarou emergência no Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE) e suspendeu as exportações de petróleo na terça-feira (18), após um vazamento na província de Esmeraldas, no noroeste do país. Segundo as autoridades, o desastre já impacta cerca de 500 mil pessoas. A empresa anunciou o adiamento das exportações do petróleo do tipo Oriente, ao acionar a cláusula de força maior em suas operações.

Com essa medida, a Petroecuador busca evitar sanções por possíveis descumprimentos contratuais com seus compradores. "A declaração de emergência não será superior a 60 dias e tem como objetivo (...) destinar todos os recursos necessários para minimizar o impacto do evento de força maior nas operações de exploração, extração, transporte e comercialização de hidrocarbonetos", informou a Petroecuador em comunicado.

Na última quinta-feira (13), um deslizamento de terra causou a ruptura do oleoduto, resultando no vazamento de dezenas de milhares de barris de petróleo, que contaminaram pelo menos cinco rios, incluindo o Esmeraldas, que desagua no Oceano Pacífico.