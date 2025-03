Milhares protestam em Israel contra Netanyahu e retomada de bombardeios que deixou quase mil mortos em Gaza

Milhares de pessoas saíram às ruas em Israel nesta quarta-feira (19) para protestar contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em meio à decisão de demitir o chefe da agência de segurança interna Shin Bet e à retomada dos bombardeios na Faixa de Gaza. O exército israelense realizou novos ataques em território palestino, matando pelo menos 970 em dois dias, anunciou o Ministério da Saúde do Hamas, sem dar detalhes sobre as circunstâncias dessas mortes.

A decisão do premiê de reiniciar a guerra na região, enquanto 59 reféns ? sendo 24 deles supostamente ainda vivos ? seguem em cativeiro, gerou indignação entre as famílias das vítimas e os opositores de Netanyahu.

Na noite de terça-feira (18), dezenas de milhares de manifestantes já haviam tomado as ruas do país, e novos protestos foram organizados nesta quarta. Além da ofensiva militar, os atos também denunciam a intenção do primeiro-ministro de afastar Ronen Bar, diretor do Shin Bet.