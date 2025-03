Ofensiva de Israel contra Gaza deixou mais de 400 mortos; Netanyahu é pressionado internamente

No entanto, o público interno organiza grandes manifestações contra a decisão. Há acusações de que Netanyahu está tentando se livrar do chefe do Shin Bet por outras razões:

O Shin Bet investiga o escândalo que passou a ser conhecido internamente em Israel como "Catar Gate". Ronen Bar é o responsável por liderar a investigação de denúncias contra alguns dos principais assessores de Netanyahu de que eles teriam recebido dinheiro do Catar ao mesmo tempo, em que lidam com questões relacionadas às negociações para a libertação dos reféns - o Catar é intermediário nessas negociações ao lado do Egito. Para além disso, Israel e Catar não mantêm relações diplomáticas, e o país árabe abriga algumas das principais lideranças do Hamas.

Gali Baharav-Miara, a procuradora-geral de Israel, argumenta que Netanyahu não pode prosseguir com a demissão porque há, segundo ela, um conflito de interesses claro nesta situação.

Já Ronen Bar declarou que só irá se demitir antes do fim de seu mandato em outubro de 2026, se todos os reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo Hamas forem libertados, e se uma comissão pública vier a ser estabelecida para investigar as falhas do alto escalão político, inclusive de Netanyahu, relacionadas aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O líder do partido de esquerda Yair Golan expôs publicamente o sentimento de muitos israelenses:

"Netanyahu está usando as vidas dos nossos cidadãos e soldados porque ele teme os protestos contra a demissão do chefe do Shin Bet", escreveu na plataforma X.