Juízes dos EUA enfrentam Elon Musk e barram decisões de seu departamento

Em 5 de fevereiro de 2025, o DOGE suspendeu 83% dos contratos da agência e colocou um grande número de seus funcionários em licença forçada. O próprio Musk assumiu a responsabilidade pelo desmantelamento em uma mensagem publicada no X, na qual escreveu apenas: "Mandei a USAID para o triturador. Acabou-se."

Um tribunal federal decidiu em 18 de março que as medidas tomadas por Musk e sua comissão do DOGE para abolir a USAID eram "provavelmente" inconstitucionais. De acordo com o juiz federal de Maryland, Theodore Chuang, essas ações "privaram os representantes eleitos do povo no Congresso de sua autoridade constitucional para decidir se, quando e como uma agência criada pelo Congresso deve ser fechada".

O juiz, convocado por 26 funcionários atuais e antigos da USAID que desafiaram a autoridade de Musk sobre a agência federal, ordenou que o DOGE restaurasse o acesso aos e-mails, pagamentos e sistemas eletrônicos de todos os funcionários da USAID.

Ataque à ciência

A política de austeridade também atingiu a Agência de Proteção Ambiental (EPA). De acordo com documentos internos revelados pelo The New York Times em 14 de março de 2025, um plano para cortar o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento da EPA coloca em risco mais de 1.000 empregos de pesquisa científica. Lee Zeldin, administrador da EPA, justificou essas medidas como uma "modernização necessária" e uma reorientação para "eficiência em vez de burocracia".

Mas, para os especialistas, isso não é nada menos que uma tentativa deliberada de desmantelar a pesquisa ambiental. Zoe Lofgren, membro do Comitê de Ciências da Câmara, denunciou o plano. "O Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento está consagrado nos estatutos da EPA", disse ela em um comunicado à imprensa, enfatizando que sua existência era uma questão para o Congresso e que 'eliminá-lo é ilegal'. Durante seu primeiro mandato, "Donald Trump e seus comparsas politizaram e distorceram a ciência", de acordo com Zoe Lofgren. "Eles sabiam da importância do DSB e procuraram enfraquecê-lo. Agora estão tentando acabar com ele de vez."