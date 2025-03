Ex-atleta do Zimbábue, Kirsty Coventry é a primeira mulher eleita para a presidência do COI

A africana concorreu com outros seis candidatos, número recorde de postulantes ao cargo da instituição, que possui 130 anos de existência.

Coventry, que muitos viam como a favorita de Bach para sucedê-lo, venceu outros candidatos apontados como mais fortes na disputa, como o britânico Sebastian Coe, outro ex-atleta olímpico e presidente da associação mundial de atletismo (World Athletics).

"Esta não é apenas uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que liderarei esta organização com muito orgulho, com nossos valores e espero, cheia de confiança, que todos vocês se orgulhem da decisão que tomaram", acrescentou Kirsty Coventry aos membros do COI.