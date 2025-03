Grupo de 300 migrantes chega a Caracas, após EUA enviarem venezuelanos para prisão em El Salvador

Mais de 300 migrantes venezuelanos chegaram a Caracas vindos do México na quinta-feira (20) em um avião fretado pelo governo de Nicolás Maduro, cinco dias depois de os Estados Unidos deportarem outro grupo de venezuelanos para uma prisão em El Salvador, acusados ??de pertencer gangues criminosas.

Os 311 migrantes foram recebidos com grande pompa pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, no Aeroporto Internacional de Maiquetía. A chegada deles foi transmitida ao vivo pela televisão pública.

De acordo com relatos iniciais, os migrantes que chegaram a Caracas queriam entrar nos Estados Unidos, mas desistiram.