Israel bombardeia Faixa de Gaza e fala em "advertência final" aos palestinos

O Ministério da Saúde do governo do Hamas culpou Israel, enquanto o Exército israelense negou ter bombardeado um prédio da ONU. A chancelaria israelense anunciou posteriormente que estava investigando "as circunstâncias" da morte "de um cidadão búlgaro, funcionário da ONU".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu uma "investigação completa" sobre o incidente. O Reino Unido também exigiu um inquérito "transparente".

Negociações

Um funcionário do Hamas disse à agência Reuters que o os mediadores do conflito em Gaza intensificaram o diálogo com as partes para a retomada do cessar-fogo, sem avanços até o momento.

Por enquanto, o Hamas não respondeu militarmente aos ataques. Um de seus representantes declarou que o grupo está aberto a iniciar conversas para retomar o cessar-fogo.

"O Hamas não fechou a porta" para as negociações, mas insistiu que "não há necessidade de novos acordos", afirmou à AFP Taher al Nunu, um dirigente do movimento, que pediu para que Israel seja obrigado a respeitar o acordo de cessar-fogo existente. Ele também insistiu no início da "segunda fase das negociações", prevista no acordo de trégua em vigor desde 19 de janeiro.