Vítimas de incêndio em boate na Macedônia do Norte começam a ser enterradas em clima de forte emoção

O incêndio na boate Pulse, localizada na cidade de Kocani, a cerca de 100 quilômetros da capital Skopje, ocorreu no dia 16 de março. A maioria do público era de jovens de 14 a 25 anos que estavam no local para o show da dupla de hip-hop DNK, extremamente popular no país.

Cerca de 250 ingressos foram vendidos e 500 pessoas estavam na boate, de acordo com o Ministério do Interior da Macedônia. Mais de 20 pessoas estão sendo investigadas por responsabilidade no caso.

O incêndio teria começado após a ativação de artefatos pirotécnicos, "utilizados para o efeito de luz no show", segundo o ministro do Interior da Macedônia do Norte, Pance Toskovski. "Muito provavelmente faíscas atingiram o teto, que continha material inflamável. Em um espaço de tempo muito curto, o fogo se propagou por toda a boate, criando uma fumaça espessa", descreveu.

