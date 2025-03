Zelensky pede a líderes europeus que "permaneçam firmes" contra Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer garantir uma trégua geral de 30 dias como pré-requisito para as negociações para encerrar a guerra.

Sob pressão de Washington, Kiev disse que era a favor do cessar-fogo, mas Vladimir Putin informou ao presidente americano que só estava disposto a aceitar uma moratória de um mês em ataques contra instalações de energia.

Ataques russos

Apesar dessas promessas, "nada mudou", declarou Zelensky na quinta-feira em uma mensagem de vídeo transmitida em Bruxelas aos líderes dos 27 países da União Europeia, reunidos em uma cúpula.

Na noite de quarta-feira, a Rússia lançou um "ataque massivo com drones, 171 no total", e seu alvo era "nossa infraestrutura", afirmou o presidente ucraniano, um dia após realizar um telefonema com o presidente Donald Trump, que considerou positivo.

Vladimir Putin deve acabar com suas exigências "inúteis", que só prolongam a guerra, acrescentou. Moscou exigiu o fim total do apoio militar ocidental à Ucrânia e rejeitou a ideia da presença de tropas estrangeiras no país como parte de um acordo de cessar-fogo.