Campanhas de prevenção da Aids desaparecem do espaço público e prejudicam informação dos jovens

Enfermeiras que trabalham em escolas de ensino médio e fazem parte da rede de prevenção e educação para o uso de contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis (DST) dizem que os distribuidores automáticos de preservativos, instalados nos colégios franceses a partir do ano 2000, não têm sido mais reabastecidos. Muitos ficam vazios, outros escondidos atrás de paredes, onde muitos alunos sequer sabem que existem.

Falta educação nas escolas

Pais de estudantes têm reclamado que os filhos não são mais sensibilizados no ambiente escolar sobre o uso da camisinha, que ainda é o método mais simples e eficaz contra as DST, principalmente no início da vida sexual. Não se vê mais cartazes de prevenção contra a Aids nos banheiros, como se via dez anos atrás.

Segundo a pesquisa feita pela ONG Sidaction, a maioria dos jovens de 15 a 24 anos não sabe sequer onde fazer um teste de diagnóstico do HIV, sendo que o exame é gratuito em qualquer laboratório da França, sem necessidade de pedido médico.

Médicos do trabalho também constatam o mesmo relaxamento do Estado nas campanhas de prevenção para adultos. É como se a Aids tivesse se tornado invisível no espaço público.

De acordo com os dados de 2023, ano do último levantamento do Ministério da Saúde francês, 5.500 novos soropositivos foram diagnosticados. O público que mais sofreu contaminação foi o de homens heterossexuais com idades acima de 50 anos. Estudos qualitativos mostram que muitos se infectaram depois de uma separação, por falta de informação e descuido na prevenção.