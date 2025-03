Coreia do Norte testa novo míssil e recebe visita de secretário de Segurança russo

Este ano, o objetivo do "Freedom Shield" foi preparar uma eventual resposta às ameaças nucleares, biológicas e químicas da Coreia do Norte, segundo Seul.

Em 10 de janeiro, data de início das manobras, a Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos em direção ao Mar Amarelo. No final de fevereiro, Pyongyang também realizou testes de mísseis de cruzeiro para mostrar suas "capacidades de contra-ataque".

Visita de secretário do Conselho de Segurança russo

O líder norte-coreano também recebeu nesta sexta a visita do secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, em Pyongyang. A visita de Shoigu, anunciada pelas agências russas Tass e RIA Novosti, ilustra a aproximação entre Moscou e a Coreia do Norte, especialmente na área militar, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Shoigu iniciou sua visita a Pyongyang colocando uma coroa de flores em um monumento aos soldados do Exército Vermelho, que libertaram o norte da Península Coreana da ocupação japonesa no final da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele se reuniu com Kim Jong Un e outras autoridades.

No ano passado, a Rússia e o regime norte-coreano assinaram um acordo de defesa mútua durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte.