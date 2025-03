Diante de manifestações contra prisão de prefeito opositor, Erdogan diz que Turquia não "cederá às ruas"

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse na sexta-feira (21) que a Turquia não cederá ao "terror das ruas", no terceiro dia consecutivo de protestos após a prisão do prefeito de Istambul e opositor do governo, Ekrem Imamoglu, sob acusações de "terrorismo" e "corrupção".

"A Turquia não será entregue ao terror das ruas", declarou o chefe de Estado, afirmando que os protestos convocados pela oposição levariam a um "beco sem saída".

Özgür Özel, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), a principal força de oposição à qual Imamoglu pertence, pediu aos turcos que fossem às ruas às 20h30 (14h30 em Brasília), após a refeição de quebra do jejum do Ramadã, apesar dos avisos das autoridades.