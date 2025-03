Erupção de vulcão na Indonésia cancela voos em Bali

Vários outros voos, domésticos e internacionais, incluindo para Tailândia, Cingapura e Austrália, sofreram atrasos. A ilha de Flores, de onde saem muitas excursões, especialmente para o Parque Nacional de Komodo, fica a cerca de 800 km a leste de Bali.

O aeroporto local de Maumere, o mais próximo do vulcão, não foi afetado pelas cinzas, de acordo com o Ministério dos Transportes.

A erupção começou às 22h56, pelo horário local, de quinta-feira. Por enquanto não há danos nas aldeias próximas, mas as autoridades alertaram os moradores sobre o risco de deslizamentos de terra vulcânica, por conta das fortes chuvas.

As autoridades determinaram um perímetro de segurança de 7 a 8 quilômetros ao redor do vulcão. O barulho da erupção foi ouvido na cidade de Maumere, a mais de 80 quilômetros a leste do vulcão, e no distrito de Larantuka, a mais de 50 quilômetros a oeste, informou a agência de Geologia em um comunicado.

Em novembro, o Monte Lewotobi Laki-Laki entrou em erupção várias vezes, matando nove pessoas e causando o cancelamento de dezenas de voos internacionais em direção à ilha turística de Bali. Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas da região.

O vasto arquipélago da Indonésia registra atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua posição no "Anel de Fogo do Pacífico".