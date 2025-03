Países do sul e do norte da UE demonstram divisões quanto a "rearmamento" da Europa contra a Rússia

Em meio à série de reuniões dos países da União Europeia sobre a necessidade de promover o "rearmamento" do bloco contra a ameaça russa, divisões entre os países do norte e do sul da Europa voltam à tona. Países como Espanha e Itália têm se posicionado menos convencidos do esforço financeiro bilionário que os parceiros do norte visam promover para melhor equipar a defesa europeia.

Nesta quinta-feira (20), pela terceira vez em seis semanas, os líderes europeus reuniram-se em Bruxelas para afinar as estratégias para enfrentar e financiar o risco de uma guerra contra a Rússia. A conta atingirá as centenas de bilhões de euros em investimentos militares - sobre os quais "rusgas começam a emergir, por trás do consenso de fachada sobre o imperativo da mobilização europeia", assinala o jornal francês Le Figaro.

Os sinais das discórdias foram dados logo na chegada da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, à cúpula em Bruxelas: ela pediu que "os países um pouco mais longe" da Rússia acompanhem a direção solicitada pelo que chamou de "Estados do front", que "possuem experiências históricas" com Moscou. Os governos da Estônia, Lituânia e Polônia seguiram no mesmo tom, "menos presente nos países mais distantes", assinala Le Figaro.