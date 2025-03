Suprema Corte de Israel suspende decisão do governo de demitir chefe da agência de segurança interna

A Suprema Corte de Israel suspendeu nesta sexta-feira (21) a decisão do governo de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, a agência de segurança interna do país, até que sejam analisados os recursos contra a sua demissão.

O tribunal informa que irá realizar várias audiências até o dia 8 de abril para examinar cinco recursos apresentados contra a decisão do Executivo de demitir o chefe do serviço de inteligência e segurança interna, anunciada no dia anterior.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, justificou na semana passada a decisão de revogar a indicação de Ronen Bar pelo fato de que havia perdido a confiança nele, desde o ataque perpetrado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.