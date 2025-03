Aeroporto de Heathrow está "totalmente operacional" após fechamento por queda de energia

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, informou no sábado (22) que estava "totalmente operacional" novamente, apesar dos atrasos e alguns cancelamentos, um dia após ter sido fechado devido a uma queda de energia causada por um incêndio, que gerou caos no tráfego aéreo mundial.

"Podemos confirmar que Heathrow está aberto e totalmente operacional", disse um porta-voz do aeroporto na manhã de sábado. "As equipes do aeroporto continuam fazendo todo o possível para ajudar os passageiros afetados pela interrupção de ontem", acrescentou.

Heathrow, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, foi forçado a fechar na sexta-feira (21) após uma queda de energia causada por um incêndio na estação transformadora Hayes, em um subúrbio do oeste de Londres que atende o aeroporto.