"O cinema é uma arma que muda corações e mentes", diz Karim Aïnouz, convidado de honra do Cinélatino, em Toulouse

Em plena manhã de sábado, a sala de cinema está quase lotada, e o público se recusa a ir embora depois do encerramento do filme. Os espectadores querem interagir com o cineasta brasileiro, muitos deles sobre a temática do filme e a busca das origens de Aïnouz no norte da África, outros sobre o sentimento de culpa da França décadas após a guerra da Argélia. Mas diante do tom acolhedor do cineasta, a conversa toma um rumo descontraído.

"Eu encontrei com você uma vez em Cuba, você me disse que estava indo para uma festa e nem me convidou", lança outra participante do debate, levando a sala às gargalhadas.

Com o mesmo tom descontraído, Aïnouz conversou com a RFI, confessando estar cansado após ter acordado às 4h da manhã em Berlim e ter feito uma conexão em Bruxelas para chegar a tempo do primeiro debate em Toulouse, mas destaca estar muito feliz de voltar ao festival que acolheu seu trabalho desde o início de sua carreira. Foi aqui, na capital da região sudoeste da França, que o diretor cearense recebeu o principal prêmio do Cinélatino em 2010, junto com Marcelo Gomes, por "Viajo porque preciso, volto porque te amo".

Quinze anos e quase dez longas-metragens depois - muitos deles premiados nos maiores festivais mundo afora - Karim Aïnouz retorna a Toulouse e encontra espectadores animados a debater sobre a obra um tanto autobiográfica, diário de sua primeira viagem à Argélia em 2019. Coincidentemente, sua última vez no Cinélatino ocorreu por ocasião do lançamento de "Marinheiro das Montanhas", em 2022.

"Toulouse é uma cidade muito acolheradora, tem um público muito curioso sobre o cinema latino-americano. É bonito estar em lugar onde as pessoas de fato conhecem o trabalho da gente. O festival criou uma cultura importante, de apreciação do cinema latino-americano, então é um prazer e uma honra estar aqui", diz.

Contar histórias de impacto

"Tem outro lado que você se sente um pouco velho", ri, ao falar sobre a retrospectiva de sua carreira realizada no Cinélatino. Aos 59 anos, Karim Aïnouz esbanja energia e criatividade, planejando "de forma mais livre" o futuro de sua trajetória na Sétima Arte.