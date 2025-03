Canadá: novo premiê convoca eleições antecipadas para enfrentar Trump e defender soberania do país

A crise interna foi agravada nas últimas semanas pelo aumento das tensões com os Estados Unidos desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Este último iniciou uma guerra comercial com seu vizinho e aliado Canadá e vem repetindo há semanas que o país está "destinado a ser o 51º estado".

Mark Carney, cujo partido é minoritário no parlamento, decidiu antecipar as eleições legislativas em alguns meses. "Estou pedindo aos canadenses um mandato forte para confrontar o presidente Trump", declarou o chefe de governo que substituiu Justin Trudeau há menos de 10 dias.

Donald Trump "quer nos destruir para que a América possa nos dominar", acrescentou. Mas "não deixaremos que isso aconteça", prometeu.

"Estamos enfrentando a crise mais significativa de nossa vida por causa das ações comerciais injustificadas do presidente Trump e das ameaças que ele representa à nossa soberania. Nossa resposta deve ser construir uma economia forte e um Canadá mais bem protegido", disse.

Em uma onda de patriotismo crescente no país, os canadenses colocam as relações com os Estados Unidos no topo de sua agenda nesta eleição. Uma configuração rara, considerando que as eleições canadenses são geralmente centradas em questões políticas internas, como o custo de vida, a crise imobiliária e a imigração.

Neste cenário político completamente remodelado, liberais e conservadores estão empatados, de acordo com as últimas pesquisas, e a disputa promete ser acirrada.