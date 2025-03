De empregada doméstica a artista consagrada: Madalena Santos Reinbolt ganha 1ª exposição solo em Nova York

A arte popular brasileira conquista espaço nos Estados Unidos com a primeira exposição solo de Madalena Santos Reinbolt fora do Brasil. A mostra "A Head Full of Planets", em cartaz no American Folk Art Museum (AFAM), em Nova York, reúne 42 obras da artista, que foi empregada doméstica antes de se tornar um nome de destaque na arte têxtil.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A organização da exposição é de Valérie Rousseau, curadora de arte contemporânea e do século 20 e presidente de curadoria do AFAM, que destacou a importância da mostra para o reconhecimento da artista no cenário internacional.