Governo israelense avança para destituir procuradora-geral, após tentar demitir chefe da segurança interna

O governo israelense votou no domingo (23) uma moção de desconfiança contra a procuradora-geral Gali Baharav-Miara, o primeiro passo em um processo de destituição sem precedentes buscado pelo governo, de acordo com uma declaração do ministro da Justiça.

Esta decisão ocorre poucos dias após o governo tentar demitir o chefe do serviço de segurança interna (Shin Bet), Ronen Bar. Gali Baharav-Miara expressou reservas sobre sua demissão.