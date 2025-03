Israel amplia ofensiva em Gaza e cerca bairro de Rafah após romper cessar-fogo

Salah al-Bardawil, de 66 anos, era uma personalidade conhecida no Hamas, ao qual se juntou quando foi fundado em 1987. Porta-voz do partido islâmico, autor de vários artigos sobre a questão palestina e detido por um tempo por Israel em 1993, Salah al-Bardawil foi eleito para o conselho legislativo em 2006 na lista "Mudança e Reforma" do Hamas, tornando-se então membro de seu bureau político em 2021.

O movimento islâmico confirmou, no domingo, que Salah al-Bardawil e sua esposa foram mortos em uma tenda em al-Mawasi, na região de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. A mídia afiliada ao Hamas e fontes palestinas relatam que o ataque ocorreu em uma área que abrigava pessoas deslocadas, sem uma distinção clara ? acordo com o Ministério da Saúde de Gaza ? entre combatentes e civis. Várias mulheres e crianças morreram nos ataques.

O exército também disse que lançou operações em Beit Hanoun, no norte do território. "Durante a operação, caças atingiram vários alvos do Hamas", informou.

O governo israelense cortou a ajuda humanitária ao território palestino em 2 de março e depois parou de fornecer eletricidade para a principal usina de dessalinização de água, piorando uma situação já terrível para os 2,4 milhões de habitantes de Gaza.

(RFI e AFP)