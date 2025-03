"Manas", de Marianna Brennand: ficção que traz à tona histórias reais de incesto e pedofilia na ilha de Marajó

Marcielli é uma garota de 12 anos que leva uma vida pacata e feliz junto aos pais, dois irmãos e irmãs em uma palafita na ilha de Marajó, no Pará. Entre a imensidão da floresta e das águas do rio Tajapuru, ela vê seu cotidiano de aventuras vir mundo abaixo a partir de sua primeira menstruação. A passagem da infância à adolescência a leva a ser intimada a dividir a cama com o pai, que também a obriga a participar de repentinas sessões de caça junto a ele, onde as agressões têm início.

Marcielli terá o mesmo destino da irmã mais velha, que deixou o lar por meio de um casamento para nunca mais voltar, mas a adolescente vai lutar para que sua história não seja perpetuada. Na batalha pelo fim do seu martírio, também é explorada sexualmente fora do ambiente familiar, onde o silêncio da mãe, grávida, e o do irmão mais velho, é inabalável.

Em entrevista à RFI, Marianna Brennand revela que a história de Marcielli, apesar de ser ficção, é baseada em relatos que colheu ao longo de dez anos de produção de "Manas". A ideia do longa teve origem em um encontro com a cantora Fafá de Belém, natural do Pará, que a apresentou a uma crueldade que jamais imaginou que pudesse existir. No início, a intenção era realizar um documentário, mas a cineasta teve de repensar seu objetivo.

"O filme aconteceu como ficção porque logo no início da pesquisa eu entendi que seria impossível para mim contar essa história de uma maneira documental", diz a cineasta. "Isso significaria colocar mulheres e crianças que foram vítimas de traumas e de violências muito grandes na frente da câmera para recontar essas histórias. Isso faria com que elas vivessem esses abusos", reitera.

Sem cenas de violência sexual

Outra escolha que Marianna classifica de "balizadora" neste trabalho foi jamais exibir qualquer cena de agressão sexual em "Manas". "Como mostrar o que ninguém quer ver e o que não deveria acontecer?", questiona. "A partir do momento em que eu mostro essa violência eu estou quase autorizando ela acontecer", justifica.