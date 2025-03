Negociações em Riad: Ucrânia e EUA pressionam por trégua, enquanto Rússia prioriza grãos

As negociações entre ucranianos e americanos sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia começaram neste domingo (23) em Riad, um dia antes do início das discussões entre Moscou e Washington, também na Arábia Saudita. Enquanto o Kremlin prevê conversas "difíceis" entre as delegações russa e americana, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, se mostrou otimista, dizendo que esperava um "progresso real".

"Iniciamos a reunião com a equipe americana em Riad", escreveu no Facebook o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, que liderou a delegação enviada por Kiev.

Washington e Kiev pressionam por, no mínimo, uma interrupção temporária dos ataques a instalações de energia, que foram amplamente danificadas no lado ucraniano após mais de três anos de invasão russa.