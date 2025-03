Revista entrevista conselheiro que "moldou" Putin para proteger "a grande civilização nórdica"

Foi Surkov quem transmitiu a Putin conceitos como da democracia soberana - um eufemismo para designar o poder autoritário russo, esclarece a revista -, da oposição sistêmica, ou seja, permitir a existência de alguns partidos políticos, à condição que não ameacem o poder do Kremlin, e do "mundo russo", a esfera de influência de Moscou que não tem fronteiras. "Nós nos espalharemos em todas as direções, como Deus quiser", disse ele à publicação francesa.

"Desmoronamento da UE e da Otan"

Defensor de um corte ainda mais brutal das relações com o Ocidente, o conselheiro não esconde querer proteger a sobrevivência "da grande civilização nórdica".

"O principal ainda está por vir. Os Estados Unidos ainda precisam passar pela perestroika [reconstrução], a glasnost [transparência] e o novo pensamento", analisou ele, na entrevista. "A perestroika soviética resultou no desmoronamento do bloco do leste. A Otan e a União Europeia desmoronarão depois da perestroika americana?", questionou.

Desde 2020, Surkorov tomou distância do Kremlin, mas as razões permanecem um mistério - uma das evocadas é que ele esteja na linha de sucessão de Putin.

