Gérard Depardieu, ícone do cinema francês, é julgado por agressão sexual em Paris

Uma hora depois, ele teria "agarrado uma delas brutalmente" e "a bloquedo, fechando as pernas sobre (ela) como um caranguejo", antes de apertar "sua cintura, sua barriga e seios". O ator também teria feito outros "comentários obscenos", disse.

Assistente de direção no mesmo filme, Sarah acusa Gérard Depardieu de ter tocado seu "peito e nádegas" duas vezes em agosto de 2021, segundo Mediapart. As duas mulheres dizem que estão ansiosas pelo julgamento, mas temem "a maneira como o ator vai lidar com as partes civis na audiência", disse Claude Vincent, advogado de Sarah.

Carta aberta

Em outubro, o adiamento do julgamento foi decidido após alegações polêmicas do advogado de defesa, que denunciou uma investigação "fracassada", que incriminava o ator com base no que foi divulgado pela imprensa.

Gérard Depardieu foi acusado de ter um comportamento similar com cerca de vinte mulheres, mas vários processos foram encerrados sem julgamento.

A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira a registrar uma queixa em 2018. Em agosto ano passado, o Ministério Público de Paris solicitou um julgamento por estupro e agressão sexual contra o ator, que ainda está em andamento.