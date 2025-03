Mundo pode ter 2 mil novas infecções de HIV por dia se EUA não reativarem financiamento, diz ONU

Até 2.000 novas infecções por HIV podem ser registradas por dia no mundo caso os financiamentos para o combate ao vírus, congelados pelos Estados Unidos, não sejam restaurados ou substituídos, afirmou nesta segunda-feira (24) a agência da ONU para a luta contra a AIDS (UNAIDS na sigla em inglês).

A agência da ONU, financiada em 35% pelos Estados Unidos em 2024, também especificou que as mortes relacionadas ao vírus poderiam ser multiplicadas por dez, já que a prevenção e o combate ao HIV foram impactados pelos cortes orçamentários decretados pelo presidente americano Donald Trump contra os programas humanitários no exterior.

Embora o programa norte-americano "Plano presidencial de emergência para ajuda à luta contra a AIDS" (PEPFAR) continue suas ações contra o vírus ao redor do mundo, o congelamento de financiamentos mais amplos ordenado por Donald Trump teve um efeito devastador para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, declarou Winnie Byanyima, diretora executiva da UNAIDS, a jornalistas em Genebra.