Políticos franceses condenam ataque antissemita contra rabino de Orléans

Outros líderes políticos também denunciaram o ataque antissemita. Entre eles, o coordenador nacional do partido de esquerda radical, França Insubmissa (LFI), Manuel Bompard, que expressou seu apoio ao rabino, "sua família e amigos", e descreveu o ataque como "insuportável".

O partido da esquerda radical é acusado por outras forças políticas de ter antissemitas em seus quadros, algo que a sigla rejeita.

Ataques antissemitas disparam na França

De acordo com dados do Ministério do Interior da França, 1.570 atos antissemitas foram registrados em 2024, 6% a menos do que no ano anterior. Os incidentes antissemitas representam 62% de todos os incidentes antirreligiosos, 65% dos quais envolvem ataques a indivíduos. Esse não é o caso de outras religiões, em que os ataques a propriedades representam a maioria das agressões.

Em janeiro passado, o Crif, o Conselho Representativo das Instituições Judaicas Francesas, denunciou o nível "histórico" de tais ataques pelo segundo ano consecutivo, com uma "explosão" de agressões desde 7 de outubro de 2023, data do ataque do Hamas contra Israel, que provocou uma resposta imediata do governo israelense.

(Com AFP)