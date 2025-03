Prefeito da oposição de Istambul é indicado como candidato presidencial, apesar de estar preso

Erdogan: não ceder ao "terror das ruas"

O presidente turco prometeu não ceder ao "terror das ruas". Porém, essa estratégia do uso da força pode se voltar contra ele. "Esse tipo de perseguição por parte do governo torna o prefeito ainda mais popular. Acho que Recep Tayyip Erdogan realmente criou seu rival. Mesmo da prisão, ?mamo?lu pode continuar a ter uma enorme influência sobre os próximos desdobramentos políticos", analisa o cientista político Ahmet Insel.

"Ekrem Imamo?lu está a caminho da prisão, mas também está a caminho da presidência", disse Özgür Özel, líder do Partido Republicano do Povo (CHP) do prefeito de Istambul.

Entre incerteza e "provocações"

Por enquanto, o CHP, sigla da oposição, mantém a prefeitura de Istambul e o governo turco ainda não a colocou sob tutela. A Câmara Municipal de Vereadores, dominada pelo partido, deve se reunir na quarta-feira para nomear um novo prefeito.

A oposição enfrenta a incógnita sobre o destino de Ekrem Imamo?lu, que pode ficar preso por meses ou até anos. O grande desafio dos opositores será manter vivo esse ímpeto de resistência e canalizar a indignação popular para, no momento oportuno, convertê-la em vitória eleitoral, com ou sem Imamoglu à frente. É certo que os atuais detentores do poder na Turquia ainda preparam outros obstáculos para serem impostos a ele no período que antecede as eleições, previstas para acontecer dentro de, no máximo, três anos.