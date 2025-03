Viagem de Lula ao Japão deve abrir mercado para produtos brasileiros como carne, aviões e combustíveis

Hoje, o Japão é o 9º maior investidor no Brasil, com um estoque de investimentos da ordem de US$ 35 bilhões em 2023. O comércio entre os dos países bateu US$ 11 bilhões no ano passado, mas já foi de US$ 20 bilhões. Ou seja, há potencial para crescimento. O país também tem a quinta maior comunidade brasileira no exterior.

Nesta viagem, o presidente terá quase 60 horas de voo com 10 ministros de Estado e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Parte importante da República estará a bordo do mesmo avião, onde o presidente pretende tratar de assuntos domésticos, como isenção do imposto de renda e outros.

O avião KC-30, um A330-200 da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave de maior autonomia da frota nacional, pousou em Tóquio às 10h02 da manhã no horário local, 10h02 da noite em Brasília.