Depardieu nega 'apalpar' mulheres em set mas se torna principal 'vilão' do #MeToo do cinema francês

Amélie continuou calmamente a acusar o ator: "Ele fechou as pernas, me segurou pelas coxas", ela demonstrou na tribuna. "Ele me puxou, me apertou, com muita força e começou a me amassar", disse Amélie, relembrando "o rosto enorme dele", "seus olhos vermelhos e muito excitados", além das palavras de Depardieu: "Vem tocar no meu grande guarda-sol, vou te enfiar ele na xoxota!"

Questionada pelo presidente do tribunal sobre o intervalo de três anos entre o ocorrido e a denúncia feita em 2024, Amélie explicou que não sabia como definir o que aconteceu como agressão sexual.

"Eu não queria falar sobre isso, me sentia humilhada. Estava indo muito bem profissionalmente e, se eu denunciasse, o filme seria interrompido", acrescentou. Sentado atrás dela, Gérard Depardieu, imponente em seu terno preto, balançava a cabeça, mas não reagiu.

Na tribuna, ele criticou o movimento #MeToo, que considera responsável por seu julgamento: "Esse movimento vai se transformar em um terror", alertou. "Eu digo a essas mulheres que seria bom refletirem sobre o que [a filósofa do século 19] Madame [Germaine] de Staël disse: 'A glória é o luto brilhante da felicidade'".

(RFI com AFP)