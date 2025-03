Equipe médica de papa Francisco revela que considerou interromper tratamento em momento crítico

A equipe médica que acompanha o papa Francisco considerou interromper o tratamento para permitir que ele morresse, enquanto o pontífice de 88 anos estava hospitalizado devido a uma grave doença respiratória. As informações são do chefe da equipe do hospital Gemelli em Roma, em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera nesta terça-feira (25).

O professor Sergio Alfieri, chefe da equipe do hospital Gemelli em Roma, contou ao jornal italiano Corriere della Sera que o momento mais crítico aconteceu em 28 de fevereiro, quando o papa Francisco teve uma crise respiratória e inalou seu próprio vômito.

"Precisávamos escolher entre parar e deixá-lo partir ou insistir com todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo o alto risco de danificar outros órgãos. E, no final, tomamos esse caminho", disse Alfieri. "O Santo Padre sempre decide. Ele delegou todas as decisões relacionadas à saúde para Massimiliano Strappetti, seu assistente pessoal de saúde, que conhece perfeitamente os desejos do pontífice", disse.