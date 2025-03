Fim das hostilidades no Mar Negro com apoio dos EUA pode apaziguar tensões entre Ucrânia e Rússia

Rússia e Ucrânia concordaram em cessar as hostilidades no Mar Negro, anunciaram os Estados Unidos nesta terça-feira (25), com Washington se dizendo pronto para ajudar Moscou a exportar seus produtos agrícolas e fertilizantes para os mercados globais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que seu país pretende "implementar" os acordos anunciados pela Casa Branca, incluindo a trégua no Mar Negro.

Ambos os países aceitaram "garantir a segurança da navegação, eliminar o uso da força e impedir o uso de navios comerciais para fins militares no Mar Negro", informou a Casa Branca em dois comunicados distintos, detalhando as discussões realizadas nos últimos dias com os ucranianos e russos na Arábia Saudita.

Kiev se comprometeu a "implementar" os anúncios feitos por Washington, classificando-os como "boas medidas", de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky.