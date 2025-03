Futebol: Platini e Blatter são absolvidos em apelação das acusações de fraude na Fifa

Platini e Blatter, que já foram figuras de destaque no futebol mundial, negaram as acusações de fraude relacionadas ao pagamento, em 2011, de 2 milhões de francos suíços (aproximadamente € 1,8 milhão na época), feito pela Fifa a Platini, sob autorização de Blatter.

O valor teria sido uma remuneração por um trabalho de consultoria realizado por Platini entre 1998 e 2002, a pedido de Joseph Blatter, durante o primeiro mandato deste último à frente da Fifa.

A acusação argumentava que ambos haviam enganado o estafe da Fifa em 2010 e 2011 no ato do pagamento da dívida da entidade com Platini, então presidente da Uefa.

Os dois ex-dirigentes, por sua vez, afirmavam que estabeleceram um "acordo de cavalheiros", mas que o estado precário das finanças da Fifa impediu o pagamento imediato da quantia. O tribunal absolveu a dupla, alegando que o acordo verbal não podia ser descartado.

A corte de apelação explicou que a experiência de Platini como jogador e treinador de alto nível justificava a importância do pagamento. O tribunal seguiu o princípio jurídico de que, em caso de dúvida, o acusado deve ser beneficiado.

"Intenção de se enriquecer"

"Ao longo do julgamento, não foi possível provar que os acusados agiram com a intenção de se enriquecer", afirmou a corte.