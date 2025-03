Dias alternados e só 4 h: Venezuela muda horário de trabalho por crise de energia

O governo pediu à população para manter a temperatura dos aparelhos de ar-condicionado em 23 graus, aproveitar a luz natural e desconectar aparelhos fora de uso. Nas últimas semanas, o país passou de um clima fresco, com cerca de 15 graus pela manhã, para temperaturas que superam os 30 graus durante o dia. Com a mudança, houve o aumento no consumo de aparelhos para resfriar ambientes, alimentos e bebidas.

Em certos bairros da capital tem sido constantes as flutuações ou a falta de eletricidade, por poucos minutos ou até mesmo por algumas horas. Este problema é comum no interior do país, onde há quase uma década há constantes racionamentos e cortes elétricos.

A população teme que ocorra um apagão. Em agosto passado, diversos estados do país, entre eles a capital Caracas, ficaram sem eletricidade por cerca de oito horas. A situação mais grave aconteceu em 2019, quando um mega-apagão deixou todo o país às escuras por vários dias.

Eleição à vista

O horário reduzido da administração pública, vigente pelas próximas seis semanas, pode atrapalhar o processo de inscrição de eleitores no processo eleitoral. Muitas pessoas estão com a carteira de identidade vencida, documento obrigatório para votar. Em geral, são longas as filas para solicitar um novo documento. Da entrada à emissão e entrega demora cerca de uma semana com o serviço público trabalhando em horário normal.

De acordo com o cronograma anunciado pelo governo, o horário normal de funcionamento dos entes públicos voltaria apenas em 04 de maio, poucos dias antes da eleição - agendada para 25 de maio. Caso não haja uma jornada especial para a emissão da carteira de identidade, muitos votantes podem ficar de fora do pleito que vai eleger governadores, prefeitos e legisladores.