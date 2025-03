Oposição na Turquia desafia governo e convoca novos protestos, apesar de multiplicação de prisões

O partido também convocou um boicote a cerca de dez empresas turcas conhecidas por serem próximas ao governo, incluindo uma famosa rede de café: "Podemos fazer nosso próprio café", disse Özel.

"Parem de perturbar a paz dos nossos cidadãos com suas provocações", respondeu o presidente Erdogan à oposição, em um discurso televisionado, na noite de segunda-feira.

Virada autocrática?

A imprensa francesa analisa se a Turquia entra em uma era de autocracia, após a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, acusado de corrupção pela Justiça turca.

O Libération destacou em sua edição de segunda-feira (24) a participação de 15 milhões de eleitores, no domingo, nas primárias do partido republicano do Povo (CHP), ao qual pertence Imamoglu, para a escolha do candidato às eleições presidenciais de 2028 e que funcionaram como um pleito simbólico e contestador.

Do total de participantes, 13 milhões escolheram o principal adversário do presidente Recip Tayyip Erdogan, apesar de Imamoglu estar proibido de concorrer porque o seu diploma universitário foi cassado. Ele continua, no entanto, sendo considerado "um mártir de uma democracia em perigo", analisa o Libé. Face a essa mobilização inédita, o governo Erdogan "endurece a repressão", continua o texto.