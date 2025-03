STF decide se Bolsonaro e outros acusados de tentativa de golpe de Estado viram réus

Após o fracasso da tentativa de reeleição do ex-presidente, o suposto plano teria incluído a elaboração de um decreto convocando uma nova eleição, bem como o assassinato de Lula, seu vice Geraldo Alckmin e o juiz Alexandre de Moraes.

O golpe acabou não se concretizando, segundo a acusação, por falta de apoio de membros do alto comando militar.

"Julgamento político"

A acusação se baseia para este caso em um relatório de investigação de quase 900 páginas da Polícia Federal. Esse relatório também menciona os tumultos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Uma semana após a posse de Lula, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e saquearam os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Parlamento e do Palácio presidencial.

Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos no momento do ataque às instituições, rejeitou todas as acusações contra ele e denunciou "um julgamento político".

A defesa dos acusados pediu, sem sucesso, que três dos cinco juízes fossem impedidos de participar do julgamento, entre eles, Alexandre de Moraes. Os advogados acreditam que seu "interesse pessoal" está em jogo, já que ele foi alvo de uma suposta tentativa de assassinato.