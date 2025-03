Atriz Fanny Ardant defende Gérard Depardieu em processo de agressões sexuais

A denunciante, de 34 anos, não se lembra disso. Segundo seu relato, em 1º de setembro de 2021, quando acompanhou o ator do camarim ao set, "sua equipe não estava".

"Saímos do camarim, estava escuro e, no final do caminho, ele tranquilamente colocou a mão nas minhas nádegas", descreveu Sarah aos jurados. A mulher disse ainda que o ator a agrediu duas vezes, tocando suas nádegas e seios. Nas duas vezes, "eu disse não!", exclamou.

Em um primeiro momento, a assistente de direção não disse nada sobre o ocorrido até desabafar com seu chefe. Ele entrou em contato com a produção do filme para exigir um pedido de desculpas do ator.

Ele se desculpou "muito contrariado", lembrou Sarah. Então, transformou sua vida em um inferno, chamou-a de "dedo-duro" e "louca" além de se recusar a trabalhar com ela, diz.

"Não queria que jovens se aproximassem do camarim porque sou grosseiro!", disse o ator. "Sou vulgar, sou grosseiro, sou desbocado", mas "não toco", acrescentou o acusado.

(com AFP)