Coca-Cola vai produzir mais 600 mil toneladas de lixo plástico até 2030, ameaçando oceanos

Até 2030, os produtos da Coca-Cola serão responsáveis por uma estimativa de 602.000 toneladas de resíduos plásticos que entram nos oceanos e cursos d'água do mundo a cada ano, de acordo com uma nova análise publicada nesta quarta-feira (26) pela ONG Oceana. A quantidade prevista é o suficiente para encher o estômago de 18 milhões de baleias.

O relatório chega em meio à crescente preocupação pelos riscos que a proliferação de microplásticos representa para a saúde humana, que os cientistas vinculam cada vez mais ao câncer, à infertilidade e às doenças cardíacas.

"A Coca-Cola é, de longe, o maior fabricante e vendedor de bebidas do mundo", afirmou Matt Littlejohn, que lidera as campanhas da Oceana dirigidas às empresas contaminadoras. "Por isso, são realmente importantes quando se trata do impacto de tudo isso no oceano".