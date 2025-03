Croácia: instalação de caixa em convento para depósito de bebês abandonados causa polêmica

A legislação brasileira não prevê um mecanismo formal semelhante às baby boxes. O abandono de incapaz é considerado crime, conforme o Artigo 133 do Código Penal Brasileiro. No entanto, existem alternativas legais para mães que não desejam ou não podem ficar com seus filhos, como a entrega voluntária para adoção, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Origem histórica

As baby boxes têm origem histórica nos foundling wheels (rodas dos enjeitados) da Europa medieval. Esses dispositivos eram comuns em conventos e igrejas, permitindo que mães deixassem anonimamente seus bebês indesejados ou que não podiam criar, evitando o abandono em locais perigosos.

Eram cilindros de madeira giratórios embutidos em paredes, permitindo que o bebê fosse colocado de um lado e recolhido do outro sem contato visual.

(com AFP)