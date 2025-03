Em Tóquio, Lula defende acordo Japão-Mercosul contra protecionismo de Trump

No entanto, assim como nas negociações de um acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, a agricultura pode ser um ponto de discórdia - com o temor de um impacto significativo para os agricultores japoneses em caso de importações agrícolas massivas do Brasil e da Argentina.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta quarta-feira que ele e Lula pretendem "promover fortemente a facilitação do comércio e dos investimentos bilaterais".

"O setor empresarial dos dois países defende um acordo rápido sobre um acordo Japão-Mercosul. Ouvindo essas vozes, continuaremos as discussões para fortalecer os laços bilaterais e econômicos", observou.

Giro estratégico pela Ásia

Do Japão, Lula segue para o Vietnã. E, em datas ainda a serem divulgadas, deve ir à Malásia e à Indonésia no segundo semestre. É quase certo que também se encontre bilateralmente com o presidente da Índia, Narendra Modi, em data a ser confirmada, possivelmente no Brasil.

Durante o giro estratégico pela Ásia, Lula quer deixar claro para a comunidade internacional que o Brasil não quer estar sob a tutela norte-americana, mas tampouco sob a chinesa. O presidente pretende reforçar as relações comerciais com o Japão para buscar alternativas às tarifas norte-americanas, mas também para evitar uma dependência excessiva da China.