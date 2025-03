Erdogan reitera que "não cederá ao terror das ruas" em onda de protestos na Turquia

"Yasin Akgül não estava manifestando, ele estava cobrindo como jornalista uma das várias manifestações organizadas no país desde quarta-feira, 19 de março", lembrou Fries. A ONG Repórteres Sem Fronteiras condenou uma "decisão escandalosa, que reflete uma situação muito grave na Turquia".

Durante a noite, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, também demonstrou "preocupação com as recentes prisões e manifestações no país" após uma reunião com o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan.

Com informações da AFP