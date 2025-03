Esposa do presidente Daniel Ortega comandará Forças Armadas da Nicarágua ao lado do marido

Assim, ela se tornará Comandante das Forças Armadas ao lado de seu marido, assim que a lei concluir seu trâmite parlamentar e for publicada no Diário Oficial da Nicarágua.

Essa emenda ao Código de Organização, Jurisdição e Previsão Militar também prevê que as Forças Armadas apoiem a polícia "contra o tráfico de drogas, o crime organizado e atividades relacionadas".

Ortega, um ex-guerrilheiro de 79 anos, está no poder desde 2007 e tem sido criticado por estabelecer uma "ditadura familiar" com sua esposa de 73 anos.

Desde a reforma constitucional em fevereiro, o casal controla formalmente todos os poderes do Estado, bem como a sociedade civil, contra a qual o governo intensificou a repressão desde as manifestações de 2018, que deixaram mais de 300 pessoas mortas, de acordo com uma avaliação da ONU. Manágua descreveu o movimento na ocasião como uma tentativa de golpe pilotada por Washington.

Milícias institucionalizadas pelo casal

Em janeiro deste ano, o regime sandinista empossou 1.700 membros da recém-criada "polícia voluntária", que compareceram ao evento vestidos com camisas brancas, calças cargo pretas e capuzes. O juramento de milhares de outros agentes foi realizado no departamento de Madriz, no norte da Nicarágua, mas outras cerimônias semelhantes foram programadas em outras cidades como parte de uma iniciativa para institucionalizar grupos paramilitares, conforme estabelecido pela nova Constituição Política criada pelo casal presidencial para garantir que a dinastia familiar permaneça no poder.