Incêndios florestais deixam pelo menos 24 mortos na Coreia do Sul

Este já é o segundo maior incêndio da história da Coreia do Sul. No ano 2000, as chamas queimaram 23.913 hectares na costa leste do país.

Os moradores, que se refugiaram no ginásio da escola primária de Sinsung, contaram que tiveram que fugir tão rápido das chamas que deixaram todos os pertences.

"Os ventos eram muito fortes", disse Kwon So-han, um morador de Andong de 79 anos que fugiu assim que recebeu a ordem de retirada. "O fogo veio da montanha e caiu sobre minha casa", acrescentou, alegando que não conseguiu levar nada.

Danos sem precedentes

Os incêndios "estão se desenvolvendo de uma forma que ultrapassam os modelos de previsão existentes", disse o presidente interino Han Duck-soo. Ele elevou o nível de alerta ao máximo nesta quarta-feira e anunciou uma "resposta nacional completa".

Os incêndios, agravados pelo tempo seco e os ventos, levaram as autoridades a deslocar quase 27.000 pessoas.