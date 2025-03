Israel promove conferência sobre antissemitismo com lideranças da extrema-direita internacional

Líderes estrangeiros da extrema direita, como o francês Jordan Bardella, foram convidados para uma conferência em Jerusalém sobre antissemitismo. Segundo observadores internacionais, isso reflete a disposição de parte da direita israelense em buscar aliados com interesses convergentes. Contudo, a presença de representantes de partidos fundados por lideranças ligadas ao nazismo ou com histórico antissemita tem gerado polêmica na opinião pública israelense.

Apesar de um histórico associado ao antissemitismo, o partido francês Reunião Nacional (RN), fundado pelo clã Le Pen, e o Fidesz, da Hungria, estão entre os convidados deste encontro, que discute formas de combater o antissemitismo no mundo ? uma das prioridades declaradas pelo governo de Benjamin Netanyahu, um dos mais conservadores da história de Israel.

Dado o histórico da sigla RN, ex-Frente Nacional liderada por Jean-Marie Le Pen, esta visita já é considerada histórica. Jordan Bardella, presidente do partido, percorreu nesta quinta-feira (26) os locais do ataque de 7 de outubro, em uma visita rigidamente supervisionada pelo governo israelense e pelo ministro da Diáspora, Amichai Chikli. Durante o percurso, Bardella prestou homenagem às vítimas, fazendo um momento de silêncio diante de suas fotos, enquanto aviões militares israelenses sobrevoavam a região do Negueve